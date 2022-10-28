Прижала к груди нежное тельце: дочь Розы Сябитовой предстала с малышкой Мирославой, облаченной в памперсы с авокадо

Дочь известной телесвахи Розы Сябитовой Ксения Сябитова со второй попытки сумела построить счастливую семью, сменив именитую фамилию мамы и став Шевченко.
Сейчас Ксения Сябитова наслаждается своим новым статусом - ролью молодой мамы очаровательной малышки Мирославы.
Ксения окружила крошку заботой и любовью и выбирает для нее самые лучшие детские товары.
В микроблоге она поделилась снимком, на котором предстала на руках с Мирославой.
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Ксения Сябитова прижимает к себе нежное тельце дочери. На Мирославе надеты только памперсы с красивым принтом в виде авокадо. Выглядит кадр невероятно мило и трогательно.
Дочь Розы Сябитовой Ксения с дочкой Мирославой. Фото: соцсети
Напомним, внучка Розы Сябитовой появилась на свет в июле этого года. Мирославе в ноябре исполнится четыре месяца. Звездная бабушка старается принимать активное участие в воспитании малышки и часто проводит с ней время, заодно помогая дочери Ксении.