«Капризухин мой проснулся»: Ефременкова засняла, как успокаивает одного из раскричавшихся сыновей-близнецов

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова с трудом справляется с материнскими обязанностями.
Уход за двумя младенцами-близнецами — задача не из легких. Маленькие мальчики постоянно требуют к себе внимания. Как только затихает один, голос подает другой.
Юлия Ефременкова рассказала в микроблоге, что после выписки из клиники ее сыновья будто поменялись ролями.
«Так удивительно: сынок, который капризничал в больнице, дома плачет меньше. А тот, кто был спокойный там, дома дает жару», — поделилась Юлия Ефременкова.
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Юлия Ефременкова поделилась видео, которым запечатлела, как пытается успокоить одного из расплакавшихся малышей. Она тут же дает ему бутылочку со смесью.
«Слышите, да? Капризухин мой проснулся. Сына, какой ты капризухин сладкий. Плачет так, как будто его не кормили много лет. Все? Плакать не будешь больше?» — приговаривала Юлия Ефременкова.
Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой и ее избранника Мондезира появились на свет 22 сентября. Ровно месяц они провели под наблюдением врачей и уже почти неделю находятся дома.