«Капризухин мой проснулся»: Ефременкова засняла, как успокаивает одного из раскричавшихся сыновей-близнецов

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова с трудом справляется с материнскими обязанностями.

Уход за двумя младенцами-близнецами — задача не из легких. Маленькие мальчики постоянно требуют к себе внимания. Как только затихает один, голос подает другой.

Юлия Ефременкова рассказала в микроблоге, что после выписки из клиники ее сыновья будто поменялись ролями.