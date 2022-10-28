«Гражданин и твердый мужчина!»: политик похвалил Богомолова, который отверг Собчак

Роман Худяков прокомментировал происходящую размолвку в семье Ксении Собчак и Константина Богомолова. Напомним, светская львица сбежала из страны в Литву через Беларусь, оставив мужа в Москве.

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Политик сравнил эту ситуацию с той, что произошла в отношениях Максима Галкина* и Аллы Пугачевой. Примадонна стала во всем потакать мужу и даже попросила ее саму признать иноагентом. Гарик Сукачев назвал народную артистку за это «хорошей женой».

Константин Богомолов отказался бежать из страны вслед за женой и даже намекнул, что уже нашел ей замену в виде «молодой актрисы». Роман Худяков считает, что таким образом режиссер дал знак Ксении Собчак, что «старая жена» ему больше не нужна.

«Да, Богомолов — хорош, он — «плохая жена», но гражданин и твердый мужчина!» — расхвалил режиссера политик.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.