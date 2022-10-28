«Мне повезло, что я все еще здесь»: брат Билли Айлиш получил тяжелый перелом, упав с велосипеда

21 октября брат и композитор певицы Билли Айлиш, 25-летний Финнеас О’Коннелл упал с велосипеда и получил серьезную травму. На днях он рассказал поклонникам подробности происшествия, опубликовав в социальной сети жуткий рентген своей сломанной ключицы.

«В прошлую пятницу я имел удовольствие разбить свой электрический велосипед, перелетев через руль и полностью сломав ключицу, а также получив перелом головки лучевой кости правого локтя, — написал Финнеас. — Тяжесть смещения моей ключицы означала, что мне требуется операция, которая уже прошла, и сейчас я чувствую себя прекрасно. Мне сказали, что благодаря усердной работе я смогу играть на концертах Билли в декабре, за что я очень благодарен».

«Каким бы глупым я себя ни чувствовал после падения, моей преобладающей эмоцией является благодарность. Видите ли, на мне не было шлема. Урок навсегда выучен. Мне так повезло, что я все еще здесь. Берегите себя, благодарите свои тела за все, что они для вас делают. До скорой встречи со всеми снова».