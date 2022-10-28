«Под поезд бросала Виторгана, а не себя»: Худяков поиздевался над экс-мужем Собчак, который и сейчас помогает ей

Ксению Собчак в компании бывшего мужа Максима Виторгана, а также нынешнего Константна Богомолова не так давно заметили выходящими из посольства Израиля с документами в руках.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Публика еще тогда подумала, что экс-супруг помог своей бывшей и ее новому избраннику получить израильское гражданство. Оказалось, что эти догадки верны, или по крайней мере, часть их. У Собчак действительно теперь есть израильский паспорт, что подтвердили в правительстве Литвы, куда она сбежала, опасаясь ареста.

Политик Роман Худяков не скрыл своих эмоций, узнав это. Он похвалил мужа ведущей Константина Богомолова, который не стал бежать из страны вслед за женой и посмеялся над Максимом Виторганом, который даже после ухода экс-благоверной помогает ей.