«Все свое забрала»: Юлия Салибекова вывезла мебель из квартиры бывшего мужа Тиграна

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова продолжает воевать с бывшим мужем Тиграном Салибековым, отстаивая собственность, которая была куплена в браке на заработанные ею деньги.
Юлия Салибекова приехала в квартиру, которой они с Тиграном владеют на равных долях, и забрала оттуда всю мебель, сняла шторы с окон.
«Все свое забрала у недостойного неплательщика алиментов. И отдала молодой семье, где скоро будет малыш! Пусть лучше вся эта классная мебель радует молодую семью», - поделилась Юлия Салибекова.
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Таким образом Юлия Салибекова отомстила Тиграну Салибекову за его попытку повесить на нее долг по оплате коммунальных платежей за квартиру, которой они владеют в равных долях. Она напомнила, что все имущество, включая недвижимость, приобреталось на ее деньги.
«Все сделала по закону. Не плюй в колодец, из которого пьешь», - назидательно заключила Юлия Салибекова.
Напомним, Тигран и Юлия Салибекова развелись со страшным скандалом, прожив в браке десять лет и родив троих сыновей. Выяснилось, что в семье все держалось на Юлии Салибековой, а Тигран не зарабатывал, являясь лишь балластом для деятельной супруги.