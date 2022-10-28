«Все свое забрала»: Юлия Салибекова вывезла мебель из квартиры бывшего мужа Тиграна

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Таким образом Юлия Салибекова отомстила Тиграну Салибекову за его попытку повесить на нее долг по оплате коммунальных платежей за квартиру, которой они владеют в равных долях. Она напомнила, что все имущество, включая недвижимость, приобреталось на ее деньги.

«Все сделала по закону. Не плюй в колодец, из которого пьешь», - назидательно заключила Юлия Салибекова.

Напомним, Тигран и Юлия Салибекова развелись со страшным скандалом, прожив в браке десять лет и родив троих сыновей. Выяснилось, что в семье все держалось на Юлии Салибековой, а Тигран не зарабатывал, являясь лишь балластом для деятельной супруги.