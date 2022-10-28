Абсолютные везунчики! Три знака зодиака - счастливчика, которым не страшен ретроградный Марс

30 октября Марс начнет свое обратное движение. В 2022 году это событие пройдет в период коридора затмений. А позже к нему добавиться еще и ретроградный Меркурий. Каких же опасностей ждать от воинственной красной планеты.

Астролог Людмила Митрохина дала понять, что в зоне риска окажутся отношения и дела. Также возможны проблемы со здоровьем и обострение хронических заболеваний. Однако Марс будет строг далеко не ко всем. Среди знаков зодиака есть тройка счастливчиков. Им все нипочем.

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В период ретроградного Марса именно Близнецы почувствуют себя наиболее комфортно, им некуда спешить. Кажется, удача сама плывет в руки, осталось ее схватить и подумать в какой сфере жизни она нужнее.

Из-за влияния красной планеты Стрельцы будут относится к возможным неудачам философски, перестанут торопится и на время отпустят идею стать «властителем всего мира».

Стрельцы посветят себя более простым задачам, но при этом сделают все филигранно, чем удивят не только коллег, но и начальство.

«Правда, вознаграждения за труды придется подождать, но главное, что они все-таки будут», - добавила астролог.

Если Девы наконец-то поймут, что они не рабы, и перестанут гнаться только за результатом, отдаваясь самому процессу, то смогут добиться большего. Также возможны изменения в финансовом плане и только в положительную сторону.

По материалам 7days