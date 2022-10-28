Мэттью Перри вспомнил, как получил по лицу от Кэмерон Диас во время свидания

Звезде «Друзей» Мэттью Перри никогда особо не везло в личной жизни. В свои 53 года он так и не смог никого окольцевать.

Недавно актер написал книгу мемуаров «Друзья, любовники и большая ужасная вещь», в которой рассказал о нескольких неудачных опытах с коллегами по шоу-бизнесу. Известно, что у него был короткий роман с Джулией Робертс. Но еще актер успел получить по лицу от другой кинозвезды.

В 2007 году Перри пошел на свидание с Кэмерон Диас, она как раз тогда рассталась с Джастином Тимберлейком и была в поиске. Но когда кинодива пришла на обед с Мэттью, сразу стало понятно, что она совершенно не интересуется им.

После перекуса звезды решили поиграть в карточную игру, во время которой актер сказал актрисе что-то очень остроумное. «Ты издеваешься надо мной?» — весело спросила Кэмерон и ударила кавалера по плечу. Вот только в плечо она не попала и заехала Перри по лицу. Случайно, конечно, но больше эти двое не встречались.

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