Не вздумайте носить это с шубой! Названа самая модная шапка грядущей зимы

Известная журналистка и блогер Надежда Стрелец, которая следит за модными трендами, пришла к выводу, что грядущей зимой актуальным головным убором будет шапка-ушанка. Поскольку сегодня в тренде советская эстетика, в принципе.
Ушанки могут быть абсолютно любыми. А вот сочетать их с верхней одеждой нужно грамотно.
«Ушанки сегодня могут быть любыми: меховая, как у Тоси из «Девчат», дутая нейлоновая, вязаная, из овчины, и даже кожаная; базовая черная или с цветочным принтом. Шапку-ушанку можно комбинировать с любой верхней одеждой: пуховиком, дубленкой, паркой, пальто», — высказалась Надежда Стрелец в своем телеграм-канале.
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Надежда Стрелец назвала самое опасное сочетание верхней одежды и шапки-ушанки и предостерегла от него модниц.
«Единственное — стоит избегать сочетания меховая шапка + шуба. Шапка-ушанка должна быть акцентом в образе, а не превращать вас в Йети», — заключила Надежда Стрелец.
По материалам телеграм-канала «Стрелец-Молодец».