Не вздумайте носить это с шубой! Названа самая модная шапка грядущей зимы

Известная журналистка и блогер Надежда Стрелец, которая следит за модными трендами, пришла к выводу, что грядущей зимой актуальным головным убором будет шапка-ушанка. Поскольку сегодня в тренде советская эстетика, в принципе.

Ушанки могут быть абсолютно любыми. А вот сочетать их с верхней одеждой нужно грамотно.