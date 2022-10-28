«Старая и немолодая жена»: Богомолов высмеял сбежавшую в Литву Собчак

Политик Роман Худяков приятно был удивлен поступку режиссера Константина Богомолова, который не только не рванул из России вслед за женой Ксенией Собчак, но и успел подобрать ей замену. Об этом супруг светской львицы иронично сообщил публике, практически подняв на смех ведущую.
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Худяков заметил, что Богомолов «явно связывает свою жизнь с Россией». Режиссер, по словам политика, рассказал, что остался в столице, продолжает работу в театре и «вводит в состав новую молодую актрису».
«Явный сигнал «старой и немолодой жене» - мне, мол, не до тебя, у меня «новая молодая актриса», ее надо «ввести в состав» - надеюсь, что спектакля. А молодец Константин Богомолов!» - похвалил худрука Худяков.