«Старая и немолодая жена»: Богомолов высмеял сбежавшую в Литву Собчак

Политик Роман Худяков приятно был удивлен поступку режиссера Константина Богомолова, который не только не рванул из России вслед за женой Ксенией Собчак, но и успел подобрать ей замену. Об этом супруг светской львицы иронично сообщил публике, практически подняв на смех ведущую.

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Худяков заметил, что Богомолов «явно связывает свою жизнь с Россией». Режиссер, по словам политика, рассказал, что остался в столице, продолжает работу в театре и «вводит в состав новую молодую актрису».