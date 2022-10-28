У Ксении Собчак нашли признаки животного страха при бегстве из России

Известная журналистка и светская львица Ксения Собчак на днях экстренно покинула Россию. Звезда перешла пешком границу Белоруссии и Литвы.
Видео с камер наблюдения, на которых отлично видно Ксению Собчак в момент пересечения пограничной территории, разлетелось по Сети.
Психолог, специалист по лжи и языку жестов Илья Анищенко оценил эти кадры и заявил, что Ксении Собчак в эти минуты было очень непросто. Звезда испытывала поистине животный страх.
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«На ее лице тревога, беспокойство и страх. Она старается как можно быстрее пересечь границу. Рот открыт, губы растянуты в сторону — это как раз указывает на чрезмерную тревожность... Она торопится, шаги неестественно быстрые, несвойственные для ее роста. Обратите внимание на руки. Пальцы правой руки потирают друг друга. Это признак сильного стресса, желание успокоиться», — дал свою оценку Илья Анищенко.
Напомним, Ксения Собчак покинула Россию после того, как стала фигурантом уголовного дела о вымогательстве 11 миллионов рублей с высокопоставленного лица в обмен на отмену публикации компромата о нем в одном из телеграм-каналов.
По материалам Woman.ru.