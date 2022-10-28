У Ксении Собчак нашли признаки животного страха при бегстве из России

«На ее лице тревога, беспокойство и страх. Она старается как можно быстрее пересечь границу. Рот открыт, губы растянуты в сторону — это как раз указывает на чрезмерную тревожность... Она торопится, шаги неестественно быстрые, несвойственные для ее роста. Обратите внимание на руки. Пальцы правой руки потирают друг друга. Это признак сильного стресса, желание успокоиться», — дал свою оценку Илья Анищенко.

Напомним, Ксения Собчак покинула Россию после того, как стала фигурантом уголовного дела о вымогательстве 11 миллионов рублей с высокопоставленного лица в обмен на отмену публикации компромата о нем в одном из телеграм-каналов.

По материалам Woman.ru.