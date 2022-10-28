Мадонна с младенцем: Ефременкова в одном белом боди покормила одного из сыновей-близнецов перед камерой

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова поделилась в микроблоге интимным кадром.

Она показала, как кормит одного из сыновей-близнецов. Юлия Ефременкова, облаченная в белое боди, уселась перед камерой и дала малышу бутылочку. Ранее она признавалась, что грудного молока у нее недостаточно, чтобы накормить обоих мальчиков.

В кадре Юлия Ефременкова выглядит трогательно и женственно, напоминая Мадонну с младенцем с картин художников эпохи Возрождения.

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