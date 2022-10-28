Мадонна с младенцем: Ефременкова в одном белом боди покормила одного из сыновей-близнецов перед камерой

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова поделилась в микроблоге интимным кадром.
Она показала, как кормит одного из сыновей-близнецов. Юлия Ефременкова, облаченная в белое боди, уселась перед камерой и дала малышу бутылочку. Ранее она признавалась, что грудного молока у нее недостаточно, чтобы накормить обоих мальчиков.
В кадре Юлия Ефременкова выглядит трогательно и женственно, напоминая Мадонну с младенцем с картин художников эпохи Возрождения.
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Под снимком Юлия Ефременкова пожаловалась на отъезд своего папы, который несколько дней гостил у нее с Мондезиром.
«Эх, немного грустненько. Мы с малышами остались дома, а Мондезир поехал отвозить папу на вокзал», — поделилась Юлия Ефременкова.
Юлия Ефременкова с одним из сыновей-близнецов на руках. Фото: соцсети
Папа Юлии Ефременковой отлично нянчился с внуками, давая возможность дочери немного отдохнуть.
Сыновья-близнецы доставляют Юлии Ефременковой и Мондезиру немало хлопот, так что молодые родители только рады, когда в доме появляется кто-то, кто может им помочь управляться с двумя младенцами.
Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой и Мондезира появились на свет 22 сентября.