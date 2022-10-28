Кэти Перри объяснила, что случилось с ее «сломанным» глазом на концерте в Лас-Вегасе

На днях социальные сети облетело видео с концерта Кэти Перри в Лас-Вегасе, на котором видно, как у 38-летней певицы во время выступления как-то странно закрывается правый глаз. Создается впечатление, что веко звезды живет своей собственной жизнью. Даже когда артистка поправила его рукой, оно не перестало захлопываться, хотя левый глаз был открыт и моргал вполне привычно.

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Фанаты Перри тут же навыдумывали в социальных сетях множество разных теорий, почему с лицом звезды произошел такой глюк – от неудачной пластической операции до инопланетного происхождения певицы. И вот, спустя несколько дней конспирологии, Кэти сама пояснила, что произошло.

Она выложила в социальную сеть собственный ролик с концерта и пояснила, что закрывающийся «глаз, как у куклы» был частью шоу. Ведь артистка как раз отыгрывала куклу.