Еле держит: Катя Токарева из «Дома-2» предстала на руках с подросшим сыном-богатырем

Бывшие участники «Дома-2», супруги Екатерина Токарева и Юрий Слободян минувшим летом впервые стали родителями. У пары родился сын. Мальчик - настоящий богатырь, он появился на свет с весом почти в пять килограммов!
Катя Токарева еще в роддоме признавалась, что ей тяжело держать на руках такого крепыша. Вот и сейчас, изредка размещая с сыном фотографии в микроблоге, Катя Токарева выглядит так, словно ей очень трудно управляться с наследником-богатырем. Сама Катя - девушка хрупкая.
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После долгой паузы Катя Токарева решила показать сына, представ с ним на руках во время прогулки по Познани - городе, где живут Токарева и Слободян после отъезда из России.
Катя прижала светловолосого пухляша к себе, демонстрируя его личико на камеру.
Катя Токарева с сыном. Фото: соцсети
Под снимком Катя Токарева рассказала о своих фобиях, которые стали ее мучить с началом материнства.
«С появлением ребенка появилась новая фобия, боюсь теперь, что может что-то с ним случиться, поэтому надо его хранить и оберегать. В голову лезут всякие мысли, если вдруг залезут грабители, что буду делать и как обороняться. Когда летом выходила на улицу и надевала шлепки, то в мыслях крутилось: я же не смогу в шлепках ногами, если что защищаться, кроссовки надо было обувать. Десятой дорогой обхожу собак, даже если они на поводке, на светофоре усердно поверяю машины», - поделилась Катя Токарева.