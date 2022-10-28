Еле держит: Катя Токарева из «Дома-2» предстала на руках с подросшим сыном-богатырем

Бывшие участники «Дома-2», супруги Екатерина Токарева и Юрий Слободян минувшим летом впервые стали родителями. У пары родился сын. Мальчик - настоящий богатырь, он появился на свет с весом почти в пять килограммов!

Катя Токарева еще в роддоме признавалась, что ей тяжело держать на руках такого крепыша. Вот и сейчас, изредка размещая с сыном фотографии в микроблоге, Катя Токарева выглядит так, словно ей очень трудно управляться с наследником-богатырем. Сама Катя - девушка хрупкая.

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