Появилось видео пересечения границы с Литвой Ксенией Собчак: испуганная топает пешком

В Сети появилось видео, на котором заметно, как Ксения Собчак нервничает при переходе границы из Беларуси в Литву.

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В Беларусь жена Константина Богомолова приехала на машине, далее выбралась из авто и пошла в Литву пешком. Это было сделано для того, чтобы проще оказаться в Европе.

Ксения Собчак, облаченная в простой спортивный костюм, выглядела испуганной и явно спешила преодолеть путь.

В Литве подтвердили, что Ксения Собчак теперь у них. В эту страну имеют право пребывать россияне с израильским гражданством, каковое у ведущей имеется.

Напомним, Ксения Собчак в России проходит по уголовному делу о вымогательстве в качестве подозреваемого. Ее муж привлечен как свидетель.