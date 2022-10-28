«Ну чем не султанша? Могла бы сыграть Валиде!»: Сельма Эргенч, блиставшая в роли Хатидже, показала маму

Сельма Эргеч родилась в семье врача-турка и медсестры-немки. Какое-то время она с родителями жила в городке Мерсин, а позже семейство переехало в Анкару. Но и там они не задержались. Так, Сельма окончила среднюю школу в Германии, а потом училась в Великобритании и Франции.

Также Эргеч успела получить образование и в Стамбульском университете, поступив на медицинский факультет. Она даже работала в качестве стажера в медицинской клинике.

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При том, что у Сельмы неплохо складывалась карьера в медицине, она попробовала себя в качестве актрисы, попав в сериал. Так начался ее большой путь. Особую популярностью Сельме Эргеч принесла роль Хатидже султан в турецком сериале «Великолепный век».