«Ну чем не султанша? Могла бы сыграть Валиде!»: Сельма Эргенч, блиставшая в роли Хатидже, показала маму

Сельма Эргеч родилась в семье врача-турка и медсестры-немки. Какое-то время она с родителями жила в городке Мерсин, а позже семейство переехало в Анкару. Но и там они не задержались. Так, Сельма окончила среднюю школу в Германии, а потом училась в Великобритании и Франции.
Также Эргеч успела получить образование и в Стамбульском университете, поступив на медицинский факультет. Она даже работала в качестве стажера в медицинской клинике.
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При том, что у Сельмы неплохо складывалась карьера в медицине, она попробовала себя в качестве актрисы, попав в сериал. Так начался ее большой путь. Особую популярностью Сельме Эргеч принесла роль Хатидже султан в турецком сериале «Великолепный век».
Сельма Эргеч с мамой. Фото: личный архив
В свои 43 года Сельма Эргеч выглядит моложе лет на десять. В личном микроблоге актрисе делилась фото с мамой, показав, на кого она похожа. У актрисы моложавая мама, очень привлекательная и обаятельная. Пепельный оттенок волос ее только молодит. На лице мизер морщин, а глаза сияют юмором. Так вот от кого Сельма унаследовала свои гены. Актриса и спустя годы после завершения съемок в «Великолепном веке» может похвастаться миловидной внешностью и стройностью.
«Ну чем не султанша? Могла бы сыграть Валиде!», «Скучаем по Хатидже султан», «Мама у Сельмы прекрасно выглядит, так и светится», «Мамуля просто прелесть, с дочей одно лицо», «Вот какая Валиде у Хатидже султан», «Европейская внешность и Сельме передалась», «Красотки!», «Мамуля не стареет», - пишут фолловеры.