Психолог Вероника Степанова обратилась к Ксении Собчак в своем телеграме, изложив кошмарные «мечты» ее мужа Константина Богомолова. Таким образом эксперт, видимо, дала понять, что брошенный в Москве режиссер не так уж несчастен, как могли подумать некоторые.

Она изложила свой взгляд на дальнейшие события в семье светской львицы.

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Степанова считает, что «Нарусова с Собчак останутся ни с чем», пытаясь о-урегулировать конфликт на самых верхах. Богомолов не захочет оставлять театр, поэтому останется в Москве.

«Где же жить Константину, как не в уютном доме Собчак? Красота. Свободный дом, молодые артисты с тугими (…) и большими (…), элитный вискарь, море хорошего (…)! Что еще нужно для счастья?

Кончина жены (причина смерти - репортаж из зоны боевых действий), скоропостижная смерть тещи (обширный инсульт) и многомиллионное наследство (пасынок отправляется в кадетское училище с круглогодичным проживанием). Это я к чему? Ксюшка, будь на чеку!» - предупредила Степанова в своем телеграме.