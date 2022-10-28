«Желающих занять ее место много»: почему Екатерина Андреева так долго держится на Первом канале

Телеведущая Екатерина Андреева много лет является лицом Первого канала. Почти четверть века она ведет новостную программу «Время». На передачу она пришла в 1998 году, а впервые на экранах Екатерина Андреева появилась в 1991 году. Таким образом, телевизионный стаж звезды насчитывает больше тридцати лет.

Историк моды Александр Васильев считает главным секретом долголетия Екатерины Андреевой на телевидении ее высокий профессионализм. По мнению фэшн-гуру, сегодня Екатерине Андреевой нет равных.

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