«Желающих занять ее место много»: почему Екатерина Андреева так долго держится на Первом канале

Телеведущая Екатерина Андреева много лет является лицом Первого канала. Почти четверть века она ведет новостную программу «Время». На передачу она пришла в 1998 году, а впервые на экранах Екатерина Андреева появилась в 1991 году. Таким образом, телевизионный стаж звезды насчитывает больше тридцати лет.
Историк моды Александр Васильев считает главным секретом долголетия Екатерины Андреевой на телевидении ее высокий профессионализм. По мнению фэшн-гуру, сегодня Екатерине Андреевой нет равных.
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«Она знает, как себя вести, как удержать свои позиции. Наверняка желающих занять ее место много. Но ее ценят за высокий профессионализм и невозмутимость. Когда недавно у нее на программе случился инцидент, она даже бровью не повела. Андреева — человек большой выдержки, настоящий профессионал», - высказался Александр Васильев.
Напомним, ранее Александр Васильев высказался о стиле Екатерины Андреевой, назвав главной ошибкой звезды любовь к горизонтальным линиям.
По материалам 7days