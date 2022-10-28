«Желающих занять ее место много»: почему Екатерина Андреева так долго держится на Первом канале

Екатерина Андреева

Екатерина Андреева. Фото: Global Look Press

Историк моды Александр Васильев считает, что на телевидении нет равных Екатерине Андреевой.

Телеведущая Екатерина Андреева много лет является лицом Первого канала. Почти четверть века она ведет новостную программу «Время». На передачу она пришла в 1998 году, а впервые на экранах Екатерина Андреева появилась в 1991 году. Таким образом, телевизионный стаж звезды насчитывает больше тридцати лет.

Историк моды Александр Васильев считает главным секретом долголетия Екатерины Андреевой на телевидении ее высокий профессионализм. По мнению фэшн-гуру, сегодня Екатерине Андреевой нет равных.

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«Она знает, как себя вести, как удержать свои позиции. Наверняка желающих занять ее место много. Но ее ценят за высокий профессионализм и невозмутимость. Когда недавно у нее на программе случился инцидент, она даже бровью не повела. Андреева — человек большой выдержки, настоящий профессионал», - высказался Александр Васильев.

Напомним, ранее Александр Васильев высказался о стиле Екатерины Андреевой, назвав главной ошибкой звезды любовь к горизонтальным линиям.

По материалам 7days

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