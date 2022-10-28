Почти 30% россиян пожелали Собчак остаться за границей и столько же заявили, что им все равно до ведущей

Ксения Собчак оставила мужа Константина Богомолова в России и рванула в Литву на фоне задержания ее директора и обыска в доме. При этом слухи о том, что ведущая желает покинуть Россию, ходят давно. Видимо, не случайно.

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«Комсомольская правда» провела опрос, насколько это волнует обычных россиян. Оказалось, что лишь 11% с интересом наблюдают за развитием событий и хотели бы знать, что будет дальше.

30% заявили, что им все равно до Собчак, 29% вообще пожелали, чтобы Ксения Анатольевна не возвращалась назад в страну.