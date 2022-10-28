«Необходимо взять на вооружение дамам 50+»: Васильев назвал предмет гардероба, который моментально омолаживает

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Александр Васильев посоветовал дамам брать пример с телеведущей Екатерины Андреевой, которой уже далеко за пятьдесят. В гардеробе телезвезды немало вещей из денима, в которые она предпочитает облачаться в неформальной обстановке.

По материалам 7days