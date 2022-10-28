«Необходимо взять на вооружение дамам 50+»: Васильев назвал предмет гардероба, который моментально омолаживает

Историк моды, автор книг, коллекционер и телеведущий Александр Васильев — настоящий гуру в вопросах стиля и моды.
Александр Васильев дал модный совет зрелым дамам, которые хотят выглядеть свежо и молодо. Фэшн-гуру порекомендовал иметь в гардеробе вещи из денима. Это, по его словам, очень омолаживает.
«Дамы 50+, вам просто необходимо взять этот прием на вооружение. Если хотите выглядеть моложе, носите не обтягивающие, но объемные молодежные вещи из денима», — посоветовал Александр Васильев.
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Александр Васильев посоветовал дамам брать пример с телеведущей Екатерины Андреевой, которой уже далеко за пятьдесят. В гардеробе телезвезды немало вещей из денима, в которые она предпочитает облачаться в неформальной обстановке.
По материалам 7days