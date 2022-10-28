Волосики каштановые, упитанная пухляшка! Бергюзар Корель «закусала» от нежности дочку Лейлу

Бергюзар Корель скрывает своих детей от поклонников. Старший сын актрисы и Халита Эргенча в микроблоге звездной мамы вообще не мелькает. Младший время от времени «появляется» в ленте, чаще всех жена «султана Сулеймана» постит кадры с малышкой Лейлой. Ей в ноябре исполнится годик. Малютка во всю лопочет на своем, агукает и гулит.

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