Волосики каштановые, упитанная пухляшка! Бергюзар Корель «закусала» от нежности дочку Лейлу

Бергюзар Корель скрывает своих детей от поклонников. Старший сын актрисы и Халита Эргенча в микроблоге звездной мамы вообще не мелькает. Младший время от времени «появляется» в ленте, чаще всех жена «султана Сулеймана» постит кадры с малышкой Лейлой. Ей в ноябре исполнится годик. Малютка во всю лопочет на своем, агукает и гулит.
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Малышка Лейла стала любимицей семьи. Тем более, что для Халита Эргенча третий ребенок стал поздним. Актеру уже 52 года. Бергюзар Корель засняла, как подросла их дочка. У Лейлы каштановые волосики, малютка упитанная и крепкая, видно, что проблем с аппетитом у карапуза нет.
Актриса затискала свою дочурку, даже немного «закусав» ее за пухленькую ручку от нежности. Лейла только довольно повизгивала, играя с мамой. А вот личико малышки Бергюзар не показала, старательно прикрывая вертлявую дочку.