Не ради денег: Илон Маск объяснил, зачем купил Twitter

Twitter

Выражение в «в Твиттере Илона Маска» приобрело новое значение. Фото: Global Look Press

Одиозный миллиардер топит за свободу слова.

27 октября миллиардер Илон Маск закрыл сделку по покупке социальной сети Twitter. Став ее безоговорочным начальником, предприниматель тут же уволил ряд высокопоставленных руководителей компании, правда, выплатит им щедрые компенсации.

А затем он вышел в уже свою социальную сеть и объяснил, зачем приобрел ее. Как оказалось не за тем, чтобы заработать на ней.

«Причина, по которой я купил Twitter, заключается в том, что для будущего всей цивилизации важно иметь эдакий цифровой аналог городской площади, где все могут свободно общаться друг с другом без насилия, — пишет Илон. — Я делаю это не для того, чтобы заработать денег. Моя цель — попытаться помочь человечеству, которое я люблю. И я делаю это со смирением, так как неудача в достижении данной цели, несмотря на все наши усилия, вполне возможна».

Напомним, Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов, собираясь сделать из него новое суперприложение.

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