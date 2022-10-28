«Профессиональная деформация»: Александр Васильев назвал главную ошибку в стиле Екатерины Андреевой

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Напомним, ранее Александр Васильев, оценивая гардероб Екатерины Андреевой, заявил о том, что телеведущая является брендоманкой.

По материалам 7days