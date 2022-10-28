«Профессиональная деформация»: Александр Васильев назвал главную ошибку в стиле Екатерины Андреевой

Историк моды Александр Васильев подверг критике стиль телеведущей Екатерины Андреевой. Модный эксперт назвал главную ошибку Екатерины Андреевой, которая, по его версии, стала следствием того, что на экране звезда появляется исключительно по пояс.
«В ее гардеробе отчетливо прослеживается «профессиональная деформация»: горизонтальная линия на талии во многих ее нарядах «перерезает» фигуру пополам. Ее ошибка — постоянное желание разделить себя на две половины. Если бы Катя стремилась к тому, чтобы верх и низ были в одной цветовой гамме, это бы сыграло ей на руку», — высказал свое мнение Александр Васильев.
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Напомним, ранее Александр Васильев, оценивая гардероб Екатерины Андреевой, заявил о том, что телеведущая является брендоманкой.
По материалам 7days