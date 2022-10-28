«Озорная капризулька!»: Бергюзар Корель сняла на видео, как просит дочь Лейлу назвать ее мамой

Дочка Бергюзар Корель и Халита Эргенча, которой в ноябре исполнится годик, уже во всю лопочет на своем, «пробуя» новые слова на вкус, агукает, умиляя своих звездных родителей и их подписчиков в микроблоге. Ведь жена «султана Сулеймана» поделилась в stories своей ленты свежими кадрами, запечатлев, как учит с дочкой слово «мама», на турецком — anne.
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Если прислушаться, то можно понять, что Бергюзар говорит дочке: «Братья, отец, мама — а я кто? Мама!». Но малышка Лейла упорно лопочет свое, никак не отвечая на уговоры своей мамы.
«Озорная капризулька!», «Обязательно еще скажет мама, то есть anne», «Стоит на своем лапулька! Упрямая какая», «Довела маму до приступа! Не султанское это дело! Какая мама? Валиде!», «Милашка такая!», «Мама — первое слово!» — писали фолловеры.