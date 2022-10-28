«Озорная капризулька!»: Бергюзар Корель сняла на видео, как просит дочь Лейлу назвать ее мамой

Дочка Бергюзар Корель и Халита Эргенча, которой в ноябре исполнится годик, уже во всю лопочет на своем, «пробуя» новые слова на вкус, агукает, умиляя своих звездных родителей и их подписчиков в микроблоге. Ведь жена «султана Сулеймана» поделилась в stories своей ленты свежими кадрами, запечатлев, как учит с дочкой слово «мама», на турецком — anne.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Если прислушаться, то можно понять, что Бергюзар говорит дочке: «Братья, отец, мама — а я кто? Мама!». Но малышка Лейла упорно лопочет свое, никак не отвечая на уговоры своей мамы.