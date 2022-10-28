«Перечеркнул, уничтожил себя»: Карен Шахназаров — о судьбе Максима Галкина*

Режиссер Карен Шахназаров прокомментировал поступок уехавших звезд за границу после февральских событий. Он заметил, что это «их личное дело». Однако тех, кто поливает грязью свою страну из-за бугра он не совсем понимает.

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Впрочем, уточнил Карен Шахназаров, мнение далеко не каждого из них имеет значение. Например, мнение Максима Галкина не имеет принципиального значения, считает кинодеятель.

«Я достаточно терпимо отношусь к уехавшим. Другой вопрос — очевидно, что они перечеркнули себя. С творческой точки зрения — уничтожили себя. Они имели какую-то ценность в своей стране. Но, повторюсь, это их выбор», — сказал Шахназаров изданию aif.ru.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.