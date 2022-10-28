«Перечеркнул, уничтожил себя»: Карен Шахназаров — о судьбе Максима Галкина*

Максим Галкин*

Максим Галкин*. Фото: соцсети

Комик не просто уехал в другую страну, а стал оттуда поливать грязью свое отечество.

Режиссер Карен Шахназаров прокомментировал поступок уехавших звезд за границу после февральских событий. Он заметил, что это «их личное дело». Однако тех, кто поливает грязью свою страну из-за бугра он не совсем понимает.

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Впрочем, уточнил Карен Шахназаров, мнение далеко не каждого из них имеет значение. Например, мнение Максима Галкина не имеет принципиального значения, считает кинодеятель.

«Я достаточно терпимо отношусь к уехавшим. Другой вопрос — очевидно, что они перечеркнули себя. С творческой точки зрения — уничтожили себя. Они имели какую-то ценность в своей стране. Но, повторюсь, это их выбор», — сказал Шахназаров изданию aif.ru.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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