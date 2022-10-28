Чехову «забросали камнями» из-за натуральной шубы в Кисловодске: «Искусственный мех? Не слышала»

Анфиса Чехова после долгих странствий по теплым странам вернулась в холодную Россию, решив совместить приятное с полезным.

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Звезда отправилась в Кисловодск в компании мамы, утеплившись в безрукавную шубу в пол из натурального меха. Ведущая явно не хотела мерзнуть во время променада по курорту, и, наверное, это ей удалось. Однако из-за этой прогулки ей удалось собрать немало хейта от экозащитников.

И даже в Сети Чехову «забросали камнями» за натуральный мех.

«Искусственный мех в 2022 году? Нет Анфиса Чехова о таком точно слышала», — написал админ Telegram-канала «НеМалахов».

Пост собрал под собой немало гневных смайлов и «какашек».