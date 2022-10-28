«Она — брендоманка»: Александр Васильев заявил о любви Екатерины Андреевой к люксовым вещам

Историк моды, автор книг, коллекционер и телеведущий Александр Васильев прокомментировал манеру одеваться ведущей Первого канала Екатерины Андреевой.
Он заявил, что звезда обожает дорогие наряды и просто бредит дорогими брендами. Об этом Александру Васильеву известно от личного стилиста Екатерины Андреевой, с которым он хорошо знаком.
Кстати, некоторые свои вещи Екатерина Андреева передала в коллекцию Александра Васильева, за что тот ей очень благодарен.
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«Скажу вам по секрету, Катя — брендоманка. Я знаком с ее личным стилистом, и он это подтверждает. Более того, Андреева передала в мою коллекцию немало обуви от Chanel и других марок. Все вещи действительно дорогостоящие, и я ценю ее дар», — поделился Александр Васильев.
По материалам 7days.