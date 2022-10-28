«Она — брендоманка»: Александр Васильев заявил о любви Екатерины Андреевой к люксовым вещам

Историк моды, автор книг, коллекционер и телеведущий Александр Васильев прокомментировал манеру одеваться ведущей Первого канала Екатерины Андреевой.

Он заявил, что звезда обожает дорогие наряды и просто бредит дорогими брендами. Об этом Александру Васильеву известно от личного стилиста Екатерины Андреевой, с которым он хорошо знаком.

Кстати, некоторые свои вещи Екатерина Андреева передала в коллекцию Александра Васильева, за что тот ей очень благодарен.

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