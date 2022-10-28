«Регулярно посещает институт красоты в Женеве»: Александр Васильев слил главную тайну Екатерины Андреевой

Ведущей Первого канала Екатерине Андреевой уже далеко за пятьдесят. При этом звезда выглядит безупречно, обладая стройной фигурой и моложавым лицом с идеально гладкой кожей.
Екатерина Андреева утверждает, что ее секрет красоты - в отношении к жизни, правильном питании и постоянной практике йоги.
Между тем, в окружении Екатерины Андреевой утверждают, что это не совсем так. Коллега Екатерины Андреевой по работе на Первом канале, историк моды Александр Васильев заявил, что телезвезда пользуется самыми передовыми методиками омолаживания.
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Александр Васильев сообщил, что встретился с Екатериной Андреевой в Швейцарии, куда она летает регулярно, чтобы привести себя в порядок.
«У нее очень моложавое лицо, она тщательно следит за ним, регулярно посещает институт красоты в Женеве. Это я знаю точно, потому что встречал ее в Швейцарии, и она сама раскрыла мне этот секрет. Для нее это профессиональная необходимость, на Катю смотрят миллионы глаз, ее лицо разглядывают чуть ли не под микроскопом», - рассказал Александр Васильев.
По материалам «7 дней».