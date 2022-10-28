Иглесиас заявил о расставании с Курниковой на фоне скандала с фанаткой

Слухи о разладе в семье Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой ходят уже давно. Однако после скандала с фанаткой во время концерта они возродились с новой силой.

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Напомним, недавно во время выступления к Иглесиасу на сцену вскочила симпатичная девушка, и артист вдруг начал страстно ее целовать и совсем не по-детски тискать. Зрительный зал, понимающий, что певец не свободен, был в шоке.

Теперь же Энрике Иглесиас объявил, что уезжает от Анны Курниковой в Катар. Правда, пока в большой тур, но для многих эта информация выглядела как красная тряпка для быка. Тут же фолловеры стали судачить, что певец хочет поскорее смыться от своей благоверной подальше.