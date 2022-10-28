Иглесиас заявил о расставании с Курниковой на фоне скандала с фанаткой

Энрике Иглесиас и Анна Курникова

Энрике Иглесиас и Анна Курникова. Фото: Global Look Press

Недавно Энрике Иглесиас странно повел себя с девушкой, которая неровно к нему дышала.

Слухи о разладе в семье Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой ходят уже давно. Однако после скандала с фанаткой во время концерта они возродились с новой силой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Напомним, недавно во время выступления к Иглесиасу на сцену вскочила симпатичная девушка, и артист вдруг начал страстно ее целовать и совсем не по-детски тискать. Зрительный зал, понимающий, что певец не свободен, был в шоке.

Теперь же Энрике Иглесиас объявил, что уезжает от Анны Курниковой в Катар. Правда, пока в большой тур, но для многих эта информация выглядела как красная тряпка для быка. Тут же фолловеры стали судачить, что певец хочет поскорее смыться от своей благоверной подальше.

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  