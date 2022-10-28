Оказия какая: Самойлова «потеряла» пампушечный бюст, не уместив его в микробельишко (фото)

Оксана Самойлова.

Оксана Самойлова. Фото: соцсети

Оксана Самойлова выбрала купальник не по размеру.

 Оксана Самойлова выставила в Сеть горячее фото, удивив фолловеров его откровенностью. Звезда позировала с мужем Джиганом у линии океана, примерив слишком тесный лиф от купальника.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Модель явно позабыла, какого размера у нее бюст, или намеренно решила эпатировать публику, которая, безусловно, осталась в восторге от зрелища.

Грудь Оксаны Самойловой выпадала из белья, рискуя показать себя миру полностью. Впрочем, эта оказия, похоже, ни капли не смутила ее мужа Джигана.

Оксана Самойлова и Джиган. Фото: соцсети

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  