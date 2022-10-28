Садальский подтвердил, что Собчак имеет второе гражданство: побег — дело запланированное?

Ведущая Ксения Собчак сбежала из России на фоне задержания ее директора за вымогательство. И пока СМИ писали об обысках в ее загородном доме, она села в авто и уехала через Белоруссию в Литву.

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Директор департамента госбезопасности этого государства подтвердил, что эта информация соответствует действительности. Ей было позволено пересечь границу, поскольку она является гражданской Израиля. Далее не исключено, что журналистка поедет именно туда, ведь слухи о том, что она планирует там обосноваться, ходят давно.

Стас Садальский, известный своей осведомленностью в самых разных делах, заявил, что в органах в курсе ее второго гражданства, и раскрыл, как ей удалось его получить.