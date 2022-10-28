«Как вампир, выносил мозг, доводил Аню до слез»: отец Нюши рассказал подноготную ее романа с Кридом

Певица Анна Шурочкина, наиболее известная под псевдонимом Нюша, в 2014 году встречалась с начинающим рэпером Егором Кридом. Она была на пике своей популярности, и роман с молодым смазливым юношей быстро привлек внимание публики.

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Однако, закончились отношения звезд быстро. Поклонники до сих пор вспоминают с ностальгией пару и втайне мечтают, чтобы певцы снова сошлись, притом что Нюша – замужем и дважды мать. Однако, отец исполнительницы Владимир Шурочкин пролил свет на роман дочери с Кридом – оказалось, все было не так сладко и гладко, как люди думают.

«Я изначально был против этих отношений. Это сейчас Егор – звезда, а в начале их отношений, в 2014-м, ему было 19, Ане – 23. Он был молоденьким, капризным мальчиком. Я наблюдал, что Анюта выступает в этих отношениях чуть ли не в роли мамы. Егор, как вампир, выносил мозг, доводил Аню до слез. После этого ему становилось хорошо», - выдал подноготную Шурочкин в интервью сайту aif.ru.

Кстати, Крид по сей день ни разу не женился, ему приписывают романы то с одной красоткой, то с другой. Когда парень остепенится, неизвестно.