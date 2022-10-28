«Реальность моего идеального утра»: молодая жена Ивлева показала подросшую дочку в гостиной

В семье 48-летнего шеф-повара и телеведущего Констатина Ивлева и 30-летней Леры Куденковой этим апрелем появилась чудесная дочка Ника.
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Сейчас малышка подросла и уже сама забавляется с игрушками, радуя свою маму. Лера Куденкова показала, как это происходит в личном блоге.
На обнародованном фото жена Константина Ивлева предстает в пижаме в своей гостиной с дочкой. Видно, что девочка окрепла, но вот ее лицо родительница не дала рассмотреть фолловерам, прикрыв смайлом в виде сердечка.
«Реальность моего идеального утра сейчас, когда я стала мамой», - подписала кадр Лера.
Валерия Куденкова показала идеальное утро с дочерью. Фото: соцсети