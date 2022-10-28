Раздвинула ножки и – прелести в кадр: Севастьянова приняла позу, от которой у людей случился шок

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова давно завязала со спортом. Но форму поддерживает по сей день, занимаясь самостоятельно растяжкой и йогой. Красотка уже успела изумить поклонников в Сети своей гибкостью. И на этот раз снова не стала щадить нервы фолловеров.

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Расположившись в позе лотоса, Севастьянова продемонстрировала свои способности в растяжке, а также блеснула точеной фигурой и пышностью декольте в белом мини-топе. Красотка позировала перед камерой, организовав себе тренировку под открытым небом – солнце Монако преградой не стало. Фолловеры угодили в приятный шок и поспешили сделать комплименты форме и красоте любимицы.