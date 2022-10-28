Новости шоу-бизнеса: жена Петросяна пожаловалась на сложную беременность, куда пропал Познер, Богомолова допросят по делу Собчак

Собчак скрыла от МИД свое израильское гражданство

Когда Ксения Собчак пересекла границу Литвы, вскрылось, что ее пропустили по израильскому паспорту. Хотя она до последнего уверяла, что иного гражданства, кроме как российского, у нее нет. Даже в МИД о наличии документа другого государства у Собчак не знали – она не уведомила должным образом ведомство.