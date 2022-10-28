Новости шоу-бизнеса: жена Петросяна пожаловалась на сложную беременность, куда пропал Познер, Богомолова допросят по делу Собчак

Брухунова пожаловалась на сложную беременность
Вопреки слухам о суррогатном материнстве, жена Евгения Петросяна родила сама. Татьяна Брухунова рассказала, как сложно ей далась беременность.
«У меня были проблемы на пути к материнству. Очень большие, серьезные. Жуткие были сложности», - напугала подписчиков Брухунова.
Богомолов стал свидетелем по делу Собак
Ксения Собчак оказалась фигуранткой уголовного дела о вымогательстве. В ее особняке прошли обыски, а в это время она пешком пересекла границу с Литвой и обосновалась в Вильнюсе. Ее супруг Константин Богомолов стал свидетелем, его привлекут давать показания по делу со стороны обвинения.
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
Собчак скрыла от МИД свое израильское гражданство
Когда Ксения Собчак пересекла границу Литвы, вскрылось, что ее пропустили по израильскому паспорту. Хотя она до последнего уверяла, что иного гражданства, кроме как российского, у нее нет. Даже в МИД о наличии документа другого государства у Собчак не знали – она не уведомила должным образом ведомство.
Том Хиддлстон стал отцом
Актерская пара Том Хиддлстон и Зэйв Эштон тайно стала родителями. Точная дата появления на свет малыша неизвестна, по всей вероятности, прибавление произошло в октябре.
Том Хиддлстон и Зэйв Эштон. Фото: Global Look Press
Куда пропал Познер с Первого канала
Многие телезрители до сих пор не дождутся в эфире любимых программ. Несколько месяцев не выходит на связь и Владимир Познер со своей передачей «Познер». Телеведущий высказался, куда пропал: «Снял свою программу с эфира».
Владимир Познер. Фото: Global Look Press