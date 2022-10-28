Сюжет покруче сериала: каждый десятый россиянин ждет продолжения истории с Собчак

Телеведущая Ксения Собчак покинула страну на днях, пешком перейдя границу с Литвой в Белоруссии. Этому предшествовали обыски в ее особняке на Рублевке, а также попытки задержать ее и допросить. Блондинка стала фигурантом уголовного дела о вымогательстве у высокопоставленного чиновника.

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Более того, выяснилось, что звезда попала в Литву благодаря наличию израильского паспорта. Вскрылось, что о своем гражданстве она не уведомляла российский МИД, что чревато для нее новыми проблемами с законом. Сама Собчак никак не комментирует свое бегство.

Как сообщает сайт «Комсомольская правда», за приключениями Ксении Собчак следят две трети россиян. История блондинки очень похожа на лихо закрученный сюжет к сериалу. Опрос читателей портала показал, что каждый десятый человек ждет, что будет дальше, и следит за новостями о Собчак.