Сверкает бельем: Клава Кока в коротком топе бесстыдно позволила всем заглянуть к себе в декольте

Исполнительница хитов «Покинула чат» и «Краш» Клава Кока представила публике свой новый клип «Не со мной». Лирическая композиция посвящена утраченной любви, и звезда в видео страдает и вспоминает о прошлом. Нашлось место в кадре и обнажению – звезда голой сидела в ванне, а также сверкала прелестями в белье во время танцев.

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Расположившись на паркете, Кока прилегла и закинула руку за голову, ультракороткий топ тут же оголил ее бюст. На переднем плане у зрителя оказался голый живот Клавы, и что именно она этим хотела сказать, так никто и не понял.