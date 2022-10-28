«В нашем первом совместном доме»: Приянка Чопра и Ник Джонас отметили большой праздник с дочерью

«Это первый Дивали в нашем первом совместном доме. Для меня этот вечер навсегда останется особенным. Спасибо всем, кто помог нам в организации торжества. Вы мои ангелы! Спасибо всем, кто посетил наш дом и отдал дань уважения моей культуре, не только переодевшись в традиционные наряды, но и танцуя всю ночь, вы помогли мне почувствовать себя дома. И, конечно, спасибо самому лучшему мужу и партнеру на земле Нику Джонасу. Ты — моя мечта. Я люблю тебя! Мое сердце наполнено благодарностью и любовью», — написала возлюбленная Джонаса в личном микроблоге.