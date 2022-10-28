«Если все это окажется правдой»: Кушанашвили – о позорном будущем сбежавшей Собчак

Телеведущая Ксения Собчак угодила в переплет. Она стала фигуранткой уголовного дела о вымогательстве после того, как были задержаны ее подчиненный Кирилл Суханов, и теперь история обрастает все большими скандальными подробностями. На этом фоне Собчак сбежала из страны, пешком перейдя границу с Литвой в Беларуси.

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Следя за приключениями блондинки в шоколаде, обозреватель Отар Кушанашвили нашелся, что сказать. Он подчеркнул, что не будет злорадствовать, хоть у него и зуб на Собчак. И предпочел задаться более любопытными вопросами – о судьбе Ксении Анатольевны.