«Страшно демонстрировать»: психолог назвала причину странного поведения Дани Милохина

Даня Милохин

Даня Милохин. Фото: соцсети звезды 

Эксперт считает, артист многое скрывает.

Своим уходом из проекта «Ледниковый период» блогер Даня Милохин вызвал беспокойство у поклонников. Коллеги и друзья тоже не понимают, что происходит со знаменитостью.

Психолог Гузель Сафина рассказала, с чем связано поведение Дани Милохина. Расставание с возлюбленной, отстранение от близких и странные ролики в социальных сетях эксперт связывает с нехваткой любви в детстве.

«На самом деле Дане просто хочется любви. В глубине души ее у Милохина очень много, но он боится ее показать. Ему страшно демонстрировать свою уязвимость. Излечить его может только большая терапевтическая работа и преданная терпеливая партнерша», – отметила психолог в беседе с vnimanie.pro.

 

Больше новостей из жизни знаменитостей ищите в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  