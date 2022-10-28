«Страшно демонстрировать»: психолог назвала причину странного поведения Дани Милохина

Своим уходом из проекта «Ледниковый период» блогер Даня Милохин вызвал беспокойство у поклонников. Коллеги и друзья тоже не понимают, что происходит со знаменитостью.
Психолог Гузель Сафина рассказала, с чем связано поведение Дани Милохина. Расставание с возлюбленной, отстранение от близких и странные ролики в социальных сетях эксперт связывает с нехваткой любви в детстве.
«На самом деле Дане просто хочется любви. В глубине души ее у Милохина очень много, но он боится ее показать. Ему страшно демонстрировать свою уязвимость. Излечить его может только большая терапевтическая работа и преданная терпеливая партнерша», – отметила психолог в беседе с vnimanie.pro.
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