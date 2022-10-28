«Страшно демонстрировать»: психолог назвала причину странного поведения Дани Милохина

Своим уходом из проекта «Ледниковый период» блогер Даня Милохин вызвал беспокойство у поклонников. Коллеги и друзья тоже не понимают, что происходит со знаменитостью.

Психолог Гузель Сафина рассказала, с чем связано поведение Дани Милохина. Расставание с возлюбленной, отстранение от близких и странные ролики в социальных сетях эксперт связывает с нехваткой любви в детстве.