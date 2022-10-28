«Разрыдалась сегодня»: съемки в «Ледниковом периоде» сводят Регину Тодоренко с ума

Актриса, певица и телеведущая Регина Тодоренко продолжает тренировки в рамках шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Звезда уже признавалась в том, что этот проект и семья отнимают у нее очень много сил и в последнее время она вся на нервах. Но на самом деле все еще сложнее.
«Я, как настоящая девочка, разрыдалась сегодня из-за плохо сшитого платья. Хотя платье - это всего лишь предлог. На самом деле за всем этим стоят накопленные эмоции, которым я не даю выплеска»,
- рассказала Регина подписчикам своего Telegram-канала.
Девушка понимает, что ей «есть над чем работать».
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Состояние Тодоренко, между тем, легко объяснить. Всего несколько месяцев назад она во второй раз стала мамой и в ее организме до сих пор бушуют гормоны. Кроме того, она физически выматывается на «Ледниковом периоде», одновременно с этим тоскуя по своим сыновьям, которых оставляет с их папой - Владом Топаловым.
Не стоит забывать и о других важных событиях, в связи с которыми имя Регины часто появлялось в заголовках новостей - выходе сериала, где снялась и для которого записала саундтрек, и попадании в санкционный список Киева.