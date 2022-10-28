«Разрыдалась сегодня»: съемки в «Ледниковом периоде» сводят Регину Тодоренко с ума

Состояние Тодоренко, между тем, легко объяснить. Всего несколько месяцев назад она во второй раз стала мамой и в ее организме до сих пор бушуют гормоны. Кроме того, она физически выматывается на «Ледниковом периоде», одновременно с этим тоскуя по своим сыновьям, которых оставляет с их папой - Владом Топаловым.

Не стоит забывать и о других важных событиях, в связи с которыми имя Регины часто появлялось в заголовках новостей - выходе сериала, где снялась и для которого записала саундтрек, и попадании в санкционный список Киева.