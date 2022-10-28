Лежит под капельницей, не может говорить: Загитова после сокращения на Первом канале загремела в больницу

АлинаЗагитова

Алина Загитова. Фото: Global Look Press

Телеведущая показала себя в палате.

После новостей о сокращении Алины Загитовой в шоу «Ледниковый период» телеведущая вышла на связь. Она оказалась в больнице и показала, что лежит в палате под капельницей.

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Что именно стряслось у фигуристки, она не рассказала. Судя по изможденному виду и потухшему взгляду, Загитова обессилела и не может говорить. Подписчики поспешили поддержать любимицу и оставили ей под видео множество пожеланий скорейшего выздоровления.

Напомним, ранее стало известно, что Илья Авербух принял решение вдвое сократить Загитову в эфире шоу. Ее подвинула Анна Щербакова, которая выходит на съемку не вместе с Алиной, а вместо нее.

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