Лежит под капельницей, не может говорить: Загитова после сокращения на Первом канале загремела в больницу

После новостей о сокращении Алины Загитовой в шоу «Ледниковый период» телеведущая вышла на связь. Она оказалась в больнице и показала, что лежит в палате под капельницей.

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Что именно стряслось у фигуристки, она не рассказала. Судя по изможденному виду и потухшему взгляду, Загитова обессилела и не может говорить. Подписчики поспешили поддержать любимицу и оставили ей под видео множество пожеланий скорейшего выздоровления.