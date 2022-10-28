«Говно»: Земфира сорвалась на журналистку Гордееву* после нового интервью

Певица Земфира не постеснялась в выражениях в адрес журналистки Екатерины Гордеевой*, которая сделала интервью с экс-помощником Ренаты Литвиновой, Наташей Максимовой, которая раньше была мужчиной. В беседа она раскрыла, каково ей было работать с Ренатой, и назвала актрису абьюзером.

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Судя по тому, как отреагировала Земфира, лучшая подруга Литвиновой, ей стало обидно за товарища. И в своем микроблоге певица крепко выразилась в адрес журналистки.

«Канал Гордеевой — говно. Никогда не нравились эти оленьи глаза и бесхребетная позиция», - прошлась по Гордеевой* Земфира.

Певица сейчас гастролирует по Европе, а Литвинова ее сопровождает. Они вместе сбежали из страны весной этого года и поселились в Париже.

* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента