«Стала бы учителем»: Адель хочет оставить музыку ради образования

Исполнительница Адель готова сделать паузу в музыкальной карьере. Поводом для этого стало образование.

Певица получила всемирную славу, записала саундтреки для культовых фильмов и была награждена не одной статуэткой. Но теперь Адель захотела добиться успехов на литературном поприще. А для этого артистке нужно получить диплом о высшем образовании.