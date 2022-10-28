«Стала бы учителем»: Адель хочет оставить музыку ради образования

Адель

Адель. Фото: соцсети звезды 

Певица захотела получить степень по английской литературе.

Исполнительница Адель готова сделать паузу в музыкальной карьере. Поводом для этого стало образование.

Певица получила всемирную славу, записала саундтреки для культовых фильмов и была награждена не одной статуэткой. Но теперь Адель захотела добиться успехов на литературном поприще. А для этого артистке нужно получить диплом о высшем образовании.

«Я использую свою страсть к английской литературе в том, что делаю. Но даже несмотря на то, что я не собираюсь устраиваться на работу после получения диплома, жалею, что не училась в университете», – рассказала Адель в беседе с dailymail.co.uk.

Адель собралась на учебу уже в конце ноября.

«После Вегаса я хочу получить степень по английской литературе. Если бы я не преуспела в пении, я думаю, что стала бы учителем. Учителем английской литературы», – призналась Адель.

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