«Стала бы учителем»: Адель хочет оставить музыку ради образования

Исполнительница Адель готова сделать паузу в музыкальной карьере. Поводом для этого стало образование.
Певица получила всемирную славу, записала саундтреки для культовых фильмов и была награждена не одной статуэткой. Но теперь Адель захотела добиться успехов на литературном поприще. А для этого артистке нужно получить диплом о высшем образовании.
«Я использую свою страсть к английской литературе в том, что делаю. Но даже несмотря на то, что я не собираюсь устраиваться на работу после получения диплома, жалею, что не училась в университете», – рассказала Адель в беседе с dailymail.co.uk.
Адель собралась на учебу уже в конце ноября.
«После Вегаса я хочу получить степень по английской литературе. Если бы я не преуспела в пении, я думаю, что стала бы учителем. Учителем английской литературы», – призналась Адель.
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