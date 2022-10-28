Не делала ЭКО: Ольга Орлова проболталась, как на самом деле у Жанны Фриске появился ребенок

Певица и телеведущая Ольга Орлова выдала тайну покойной Жанны Фриске. Речь идет о рождении ее единственного сына Платона, которого она произвела на свет за два года до своей смерти.

Многие считали, что Фриске смогла забеременеть благодаря экстракорпоральному оплодотворению. Якобы, только так у нее вообще был шанс стать матерью. И дальнейшее онкозаболевание, приведшее к смерти певицы, люди связали как раз с процедурой ЭКО.