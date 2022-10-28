Не делала ЭКО: Ольга Орлова проболталась, как на самом деле у Жанны Фриске появился ребенок

Певица и телеведущая Ольга Орлова выдала тайну покойной Жанны Фриске. Речь идет о рождении ее единственного сына Платона, которого она произвела на свет за два года до своей смерти.
Многие считали, что Фриске смогла забеременеть благодаря экстракорпоральному оплодотворению. Якобы, только так у нее вообще был шанс стать матерью. И дальнейшее онкозаболевание, приведшее к смерти певицы, люди связали как раз с процедурой ЭКО.
Но Орлова, которая была лучшей подругой Фриске и знала ее личное и интимное, выдала людям правду. Она сейчас беременна, и недруги часто пытаются ее задеть тем, что она, якобы, стара для родов, и подозревают, что сделала ЭКО, мол, как Жанна. На что телеведущая парировала – ее беременность наступила естественно, как и у Фриске в свое время.
«Смею вас заверить, всезнайки диванные, Жанна не делала ЭКО. Более того, это выбор каждой матери: делать или не делать ЭКО. Выбор матери, которая решает родить ребенка», - отрезала Орлова в микроблоге.
Напомним, Жанна Фриске умерла в 2015 году, когда сынишке Платону было 2 годика. Отец ребенка – телеведущий Дмитрий Шепелев, он сейчас и воспитывает мальчика.