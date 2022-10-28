Не могут работать вместе в эфире: косноязычную Загитову подвинула на Первом канале фигуристка помоложе

Судя по всему, на критику и отреагировал Илья Авербух, который принял решение подвинуть Загитову в эфире. В этом году появилась третья ведущая, новоиспеченная олимпийская чемпионка Анна Щербакова. И теперь с Алиной она будет выходить на площадку по очереди, а не одновременно, то есть Загитова потеряет половину своего эфирного времени.

«Чтобы не было толкотни, теперь будет так: два эпизода ведет Алина, два – Аня. Ведут они с Алексеем Ягудиным», - объяснил Авербух сайту «7 дней».

К слову, к Ягудину у зрителей также до сих пор не пропали вопросы. Мол, что до сих пор делает ведущий в эфире главного телеканала страны, ведь он раскритиковал весной действия страны по защите Донбасса.