«Спустя четыре года»: Ханна понежилась в объятиях мужа и показала большой животик

Артистка и жена бизнесмена Пашу – Ханна – разместила в личном микроблоге кадры с морского побережья. Примечательно, что знаменитость позировала на фоне волн и солнца с выпирающим животиком и любимым.

Ханна скоро родит второго ребенка. У певицы и ее мужа уже растет дочь Адриана. Малышку обожают поклонники Ханны. А теперь фанатам предстоит знакомство с тем, кто прячется в животике у исполнительницы.