«Спустя четыре года»: Ханна понежилась в объятиях мужа и показала большой животик

Артистка и жена бизнесмена Пашу – Ханна – разместила в личном микроблоге кадры с морского побережья. Примечательно, что знаменитость позировала на фоне волн и солнца с выпирающим животиком и любимым.
Ханна скоро родит второго ребенка. У певицы и ее мужа уже растет дочь Адриана. Малышку обожают поклонники Ханны. А теперь фанатам предстоит знакомство с тем, кто прячется в животике у исполнительницы.
«Теперь это самые красивые и самые любимые наши фотографии. Кто бы мог подумать, что спустя четыре года я снова буду с животиком. Все так же волнительно, так же необычно, так же трепетно и так же радостно... Все так же, только теперь, пока под сердцем растет новая жизнь, вокруг нас бегает уже такая взрослая и осознанная малышка», – призналась Ханна.
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