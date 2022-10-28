А бедра обмотала лоскутом: сэкономив на одежде, Клава Кока в топе на ниточках оголила декольте

Звезда эстрады Клавдия Высокова, наиболее популярная как Клава Кока, выпустила новую песню. Клип на нее артистка представила накануне, чрезвычайно волнуясь и нетерпеливо сливая спойлеры задолго до премьеры.

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За клип Кока сменила несколько образов и даже обнажилась. Так что сей образ в топе-лифе и обмотанных лоскутом ткани бедрах еще довольно закрытый. Хотя многие поклонники справедливо замечают: певица в последнее время надевает все меньше и меньше одежды, как будто грядет не зима, а лето. Либо наступило время экономить на одежде.