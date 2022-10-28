«Хочу троечку»: дочь Успенской решилась на пластическую операцию

Исполнительница Любовь Успенская готова оплатить новую пластическую операцию дочери Татьяны Плаксиной.
Наследница артистки захотела увеличить грудь до третьего размера.
«Хочу нормальную троечку», – передали слова Плаксиной в eg.ru.
К слову, это будет уже не первое вмешательство хирургов. Ранее Татьяна восстанавливала лицо после аварии в Коста-Рике.
Операции Плаксиной оплачивает родительница. Также Успенская не жалеет средств на продвижение дочери. Она тратит большие суммы на продюсеров, которые готовы развивать талант Татьяны.
Вот только без изменений во внешности Плаксина отказывается выступать. Поэтому Успенская готова отдать любые деньги за пышные формы дочки.
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