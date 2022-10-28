«Хочу троечку»: дочь Успенской решилась на пластическую операцию

Исполнительница Любовь Успенская готова оплатить новую пластическую операцию дочери Татьяны Плаксиной.

Наследница артистки захотела увеличить грудь до третьего размера.

«Хочу нормальную троечку», – передали слова Плаксиной в eg.ru.

К слову, это будет уже не первое вмешательство хирургов. Ранее Татьяна восстанавливала лицо после аварии в Коста-Рике.

Операции Плаксиной оплачивает родительница. Также Успенская не жалеет средств на продвижение дочери. Она тратит большие суммы на продюсеров, которые готовы развивать талант Татьяны.