«Сереж, как красиво!»: Ольгу Бузову засняли в объятиях Сергея Лазарева (видео)

Ольга Бузова вечером 27 октября побывала на грандиозном шоу Сергея Лазарева «Я не боюсь!» в столичном Crocus City Hall. Звезда в модном жакете цвета электрик, светлых джинсах и кремовом топе танцевала под песни Сергея и даже подпевала.

«Как красиво, Сережа», «Сегодня я весь вечер говорю тебе: Сереж, как красиво», - писала Ольга под видео, которые публиковала в соцсетях.

Ну, а после концерта с корзинкой цветов Бузова отправилась за кулисы и там получила возможность лично поздравить Лазарева и даже обнять, на зависть сотням тысяч его фанаток.

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