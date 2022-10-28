«Сереж, как красиво!»: Ольгу Бузову засняли в объятиях Сергея Лазарева (видео)

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети

Звезда «Дома-2» после концерта певца прошла за кулисы, чтобы лично поздравить его с успехом.

Ольга Бузова вечером 27 октября побывала на грандиозном шоу Сергея Лазарева «Я не боюсь!» в столичном Crocus City Hall. Звезда в модном жакете цвета электрик, светлых джинсах и кремовом топе танцевала под песни Сергея и даже подпевала.

«Как красиво, Сережа», «Сегодня я весь вечер говорю тебе: Сереж, как красиво», - писала Ольга под видео, которые публиковала в соцсетях.

Ну, а после концерта с корзинкой цветов Бузова отправилась за кулисы и там получила возможность лично поздравить Лазарева и даже обнять, на зависть сотням тысяч его фанаток.

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Две недели назад Лазарев выпустил клип на свою новую песню «Третий». Клип вызвал восторг у его фанатов, особенно высокие оценки получили танцовщики - парень и девушка, которые своим эротизмом и чувственностью притягивали внимание зрителей сильнее, чем сама песня.

На сегодняшний день «Третий» собрал уже более 300 тысяч просмотров на YouTube.

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